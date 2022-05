Golkrather Urgesteine​: Klara und Toni Fühser feiern Eiserne Hochzeit​

Erkelenz Dass sie einmal ihren 65. Hochzeitstag feiern, hätten die Fühsers vor 15 Jahren selber nicht geglaubt. Das Paar blickt auf ein bewegtes Leben in Erkelenz zurück.

Zu Gast ist Bürgermeister Stephan Muckel . „Das ist tatsächlich selten, dass wir einem Paar gratulieren dürfen, das so lange miteinander verheiratet ist“, meint er. Bei seinem Besuch in Golkrath lernt er viel über den Ort. Kein Wunder, denn die Fühsers, beide Ur-Golkrather, sind zweifelsohne so etwas wie Promis im Ort. Die 89-Jährige und der 88-Jährige berichten munter vom Palaverclub, vom „Elfter im Elften“-Club, der Wandergruppe, der Rentnerband. Alles keine eingetragenen Vereine, aber alle auf ihre eigene Art und Weise wichtig für den Zusammenhalt im Dorf.

Das war Toni Fühser übrigens immer ein Anliegen. Jahrzehntelang war er CDU-Ratsherr im Rat der Stadt Erkelenz, war in dieser Funktion ein klarer Befürworter für den Bau der Mehrzweckhalle am Wiesengrund, die in den 1970er Jahren errichtet wurde. Auch der Bau des Backes Ende der 1990er Jahre ging auf Fühsers Engagement zurück. „Ich habe immer engen Kontakt zwischen den Menschen im Dorf und in der Stadtverwaltung gehalten“, sagt Toni Fühser. Nicht selten hörte er im Rathaus „Wat willst du jetzt schon wieder?“, wenn er um das Gemeinwohl kämpfte.