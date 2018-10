Flüchtlingsarbeit wird unterstützt : Musiknacht mit stolzem Ergebnis

Da dürfte Fred Feiter, der Hauptorganisator der Erkelenzer Musiknacht, wohl mit besonderem Interesse zugehört haben, als Patrick Beckers von der NEW die Idee auf den Tisch brachte: „Vielleicht können wir als Sponsoren ja auch mal musikalisch mitmachen.“ Der Gedanke jedenfalls ist vielversprechend – so bleibt also abzuwarten, was die Musiknacht 2019 bringt. Von Anke Backhaus