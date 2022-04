Großer Einsatz der Feuerwehr Erkelenz : Scheune brennt in voller Ausdehnung

Scheune brennt in voller Ausdehnung

In voller Ausdehnung brennt diese Scheune in Oerath. Foto: Anke Backhaus

Erkelenz Seit dem Nachmittag ist die Feuerwehr der Stadt Erkelenz mit einem großen Aufgebot in Oerath im Einsatz. Bereits nachalarmiert ist das Technische Hilfswerk. Es brennt eine Scheune, in der Möbel gelagert sein sollen.

Großeinsatz für die Feuerwehr der Stadt Erkelenz: Am Donnerstagnachmittag gegen 15.10 Uhr ging bei der Leitstelle der Alarm ein – in Oerath brennt eine Scheune in voller Ausdehnung.