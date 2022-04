Kita Rabennest in Harbeck : Kinder machen die Welt gerechter

Die Solibrot-Aktion ergab eine stolze Spendensumme. Foto: Kita Rabennest

Harbeck Die Kinder des katholischen Kindergartens Rabennest haben sich richtig ins Zeug gelegt, um bedürftigen Menschen etwas Gutes zu tun. Dabei kam eine stolze Spendensumme für das Hilfswerk Misereor zusammen.

Misereor kämpft für Gerechtigkeit, gegen Hunger, Krankheit und Ausgrenzung sowie deren Ursachen. Gemeinsam mit einheimischen Partnern tritt das bischöfliche Hilfswerk mit Sitz in Aachen für Schwache und Benachteiligte ein- unabhängig von ihrem Glauben, ihrer Kultur und ihrer Hautfarbe. Die Jungen und Mädchen des katholischen Kindergartens Rabennest in Harbeck möchten diese Arbeit unterstützen. In den vergangenen Wochen der Fastenzeit haben sie das Thema „Teilen“ in den Fokus genommen.

Wie wichtig das Miteinander-Teilen ist und wie gut es tut, erfahren die Kinder der Kita bereits täglich „im Kleinen“, beim gemeinsamen Essen und Spielen ebenso wie im Gespräch darüber, was sie in ihren Herzen und Gedanken bewegt.

In vielen Kindertagesstätten treffen unterschiedliche Nationalitäten, Sprachen und Religionen aufeinander. „Mit verschiedenen Angeboten wollen wir an den Grunderfahrungen der Kinder anknüpfen. Wir möchten ihren Blick auf andere Länder lenken, die oft zu wenig zum Leben haben“, sagt Kita-Leiterin Susanne Gerads. Auch der Krieg in der Ukraine sei ein wichtiges Thema.

Verschiedene kindgerechte Aktionen haben die Erzieherinnen erarbeitet: Eine Trommelreise für die Vorschulkinder fand in Korschenbroich statt. Die Kinder haben Spendenboxen bekommen und in der Nachbarschaft gesammelt. Zum Abschluss gab es zwei Solibrot-Aktionen, bei der sie Brote gegen eine Spende abgaben.

„Dabei hat uns die Bäckerei Büsch aus Wegberg großartig unterstützt“, berichtet Susanne Gerads. Die Kinder gingen in der Rolle als Verkäufer auf. Allein durch die Unterstützung der Bäckerei kamen 525 Euro zusammen. Das ist aber noch nicht alles: Denn in den Sammelboxen befanden sich noch einmal fast 525, sodass ein Gesamtbetrag von 1050 Euro für Misereor zusammenkam.

Die Spenden aus der Solibrot-Aktion kommen Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika zugute. Ein weiterer Teil wird Menschen in der Ukraine gespendet. „Gerade in dieser schweren Zeit des Krieges, gab es den Kindern ein gutes Gefühl, helfen zu können“, sagt Susanne Gerads.

(RP)