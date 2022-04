Beginn der Hochzeits-Saison : Dinslaken heiratet gegen den Trend

Die Zahl der Eheschließungen in Dinslaken hat zugenommen. Foto: dpa/Uwe Anspach

Dinslaken NRW-weit geht die Zahl der Eheschließungen zurück. Nicht so in Dinslaken. Hier haben sich 2021 mehr Brautpaare das Ja-Wort gegeben als 2020. Eine Übersicht über alles, was man zum Start in die Hochzeits-Saison wissen muss.

Die Paare in Dinslaken waren im vergangenen Jahr offensichtlich etwas heiratswilliger als die im Rest des Landes. Wie die Datenzentrale des Landes IT.NRW in dieser Woche meldete, ist die Zahl der geschlossenen Ehen in Nordrhein-Westfalen im zweiten Coronajahr 2021 um 3,2 Prozent zurückgegangen. Hatten sich 2020 landesweit noch knapp 80.000 Paare im Land des Ja-Wort gegeben, waren es im vergangenen Jahr nur noch knapp 77.000 – eine Entwicklung, die man im Dinslakener Standesamt so nicht beobachtet konnte. Eine Übersicht.

Eheschließungen Die Zahl der geschlossenen Ehen hat in Dinslaken im Gegensatz zum Landestrend im vergangenen Jahr leicht zugenommen. „2021 haben sich bei uns 213 Paare das Ja-Wort gegeben“, sagt Dinslakens Stadtsprecher Marcel Sturm. „2020 sind es 202 gewesen.“ Insgesamt seien die Zahlen aber stabil. Die stärksten Jahre der vergangenen Dekade waren den Unterlagen der Verwaltung zufolge 2011 mit 232 und 2019 mit 231 Eheschließungen.

Das historische Rathaus in Dinslaken. Foto: Zehrfeld

Im laufenden Jahr 2022 sind in Dinslaken bereits 59 Ehen geschlossen worden. Außerdem liegen dem Standesamt noch 143 Anmeldungen vor, darunter sind allerdings 66 geplante Hochzeiten, die in anderen Standesämtern als dem im Dinslakener Rathaus stattfinden sollen.

Scheidungen Zur Zahl der Scheidungen liegen aktuell noch keine landesweiten Zahlen für das Jahr 2021 vor. Im Jahr 2020 wurden in NRW-weit 32.554 Ehen geschieden – meist nach einem Trennungsjahr. In Dinslaken waren es im selben Jahr 214. In vergangenen Jahr lag die Zahl der Scheidungen in der Stadt bei 218. Diese Zahlen sind allerdings nicht direkt mit den Zahlen der Eheschließungen in der Stadt vergleichbar. Die Zahl der Scheidungen erfasst auch geschiedene Ehen aus anderen Städten, von denen mindestens ein in Dinslaken gemeldeter Partner betroffen war.

Geburten Kinder kann man auch ohne Eheschließung bekommen. Die Erfassung der Neugeborenen obliegt aber dem Standesamt. Im zweiten Corona-Jahr 2021 (579) wurden in der Stadt weniger Kinder angemeldet als noch 2020 (611).

Wo kann ich heiraten? Die standesamtliche Eheschließung ist in Dinslaken nur im Trauzimmer im historischen Rathaus möglich. Die Stadt wirbt auf ihrer Website mit einem „schönem Ambiente für den großen Tag“. Nicht nur das Rathaus selbst, sondern auch der Stadtpark mit altem Baumbestand, der Ententeich oder die „malerische Zufahrt“ in den Burginnenhof böten eine schöne Kulisse für Hochzeitsfotos.

Wie läuft die Anmeldung zur Eheschließung? Die Anmeldung zur Eheschließung darf in Dinslaken frühestens sechs Monate vor der geplanten Hochzeit erfolgen. Möglich ist eine schriftliche Anmeldung oder eine Anmeldung via persönlicher Vorsprache. Die Unterlagen für die schriftliche Anmeldung finden sich im Netz unter www.dinslaken.de/de/dienstleistungen/eheschliessung/. Die persönliche Anmeldung ist nur nach vorheriger Terminabsprache via Telefon möglich.

Kosten Bei Eheschließungen nach deutschem Recht fallen für die Prüfung der Ehevoraussetzungen Verwaltungsgebühren in Höhe von 70 Euro an. Bei Hochzeiten nach ausländischem Recht liegen die Gebühren bei 90 Euro. Weiterhin fallen gegebenenfalls Gebühren für eine erweiterte Meldebescheinigung (je neun Euro) und für die zu erstellenden Urkunden (im Regelfall 30 Euro) an.