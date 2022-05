Arbeitsrecht : Wann Sonderurlaub genehmigt wird

Sonderurlaub für Umzug und Co.: Der Anspruch ist in Deutschland gesetzlich nicht eindeutig geregelt. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Zu bestimmten Anlässen können Arbeitnehmer freinehmen, ohne dafür reguläre Urlaubstage zu verbrauchen. Klare gesetzliche Vorgaben gibt es dazu aber nicht. Zwei Experten beantworten die wichtigsten Fragen zum Thema.

Hochzeit, Geburt oder Todesfall: In solchen Fällen müssen Arbeitnehmer nicht zwingend ihr Urlaubskonto belasten. Zum Teil können sie stattdessen Sonderurlaub in Anspruch nehmen. Ob ein, zwei oder drei Tage – da kann es allerdings Ermessensspielraum geben, falls im Arbeitsvertrag nichts geregelt ist. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema:

Was ist Sonderurlaub eigentlich? Aus rechtlicher Sicht versteht man unter Sonderurlaub eigentlich die „einvernehmliche Befreiung beider Arbeitsvertragsparteien von den Hauptpflichten aus dem Arbeitsverhältnis“, wie Marc André Gimmy, Fachanwalt für Arbeitsrecht, erklärt. Arbeitnehmer seien dann von der Verpflichtung zur Arbeitsleistung befreit, der Arbeitgeber müsse für diese Dauer keinen Lohn zahlen. „Das Arbeitsverhältnis ruht.“

In der umgangssprachlichen Verwendung des Begriffs ist mit Sonderurlaub aber häufig die Befreiung von der Arbeitspflicht unter Fortzahlung des Gehalts gemeint. Sonderurlaub wird dann wie ein zusätzlicher Urlaubstag gehandhabt und entsprechend bezahlt.

Wie ist das mit dem Sonderurlaub geregelt? Sonderurlaub ist gesetzlich nicht allgemein geregelt. Im Gegensatz zu den Regelungen zum Erholungsurlaub, die im Bundesurlaubsgesetz geregelt sind und den meisten Angestellten ein Begriff sind, bestünden zum Thema Sonderurlaub des Öfteren keine vertieften Kenntnisse, sagt Marc André Gimmy. Es lohnt sich aber immer ein Blick in den Arbeits- oder Tarifvertrag. Dort finden sich laut Gimmy häufig „mehr oder weniger detaillierte Regelungen“ darüber, unter welchen Umständen Arbeitnehmer einige Tage bezahlten Sonderurlaub beanspruchen können.

Hilft der Paragraf 616 aus dem BGB? Steht im Arbeitsvertrag oder in einer Betriebsvereinbarung kein Passus zum Sonderurlaub, kann der Paragraf 616 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) helfen. Unter Umständen stellt er die gesetzliche Grundlage für den Anspruch auf (bezahlten) Sonderurlaub dar. Im Grunde legt er Folgendes fest: Ist ein Arbeitnehmer aus persönlichen Gründen vorübergehend daran gehindert, die Arbeit auszuüben, bekommt er trotzdem für die Ausfallzeit seine Vergütung.

Aber Achtung: „Da diese Regelung dispositiv ist, also durch Arbeitsvertrag, Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung konkretisiert, abgeändert oder sogar ausgeschlossen werden kann, findet sie nicht auf alle Arbeitsverhältnisse Anwendung“, warnt Rechtsanwalt Gimmy. Liegen aber alle Voraussetzungen des Paragrafen 616 BGB vor, so haben Beschäftigte einen Anspruch darauf, dass der Arbeitgeber sie von der Arbeit freistellt und trotzdem das Gehalt für diesen Zeitraum weiterzahlt. Zu beachten sei jedoch, dass der Paragraf 616 BGB nur vorübergehende Verhinderungen erfasst. In der Regel geht man hier von ein oder zwei Tagen aus.