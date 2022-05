Sport in Erkelenz : Baseball-Coaches aus Texas trainieren die Europaschüler

Erhielten einen Einblick in das vor allem in den USA beliebte Baseball: Die Schülerinnen und Schüler der Europaschule. Foto: Europaschule

Erkelenz Drei erfahrene Trainer aus dem Mutterland des Sports übten mit dem Erkelenzer Nachwuchs – und waren begeistert vom Talent der Schülerinnen und Schüler.

Es war für alle Schüler der Europaschule in Erkelenz ein besonderer Tag: Drei professionelle Baseball-Trainer trainierten in der Erka-Halle gemeinsam mit der Jugend. Ausgewählte Klassen durften ihre ersten Erfahrungen mit der vor allem in Nordamerika populären Sportart sammeln. Darren, Dan und Bradley, erfahrene Coaches aus dem US-Bundesstaat Texas, trainierten die Sportlerinnen und Sportler. Das Ziel dieser Initiative lautete, junge Menschen mit den modernen sportlichen Ideen anzustecken und für das Sommercamp (erste Ferienwoche) in Hückelhoven zu werben. (RP)