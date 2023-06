Jubiläum beim Sozialverband VdK Katzem feiert 75-jähriges Bestehen

In einer kleinen Feierstunde hat der Der VdK-Ortsverband im Göddertzhof in Kleinbouslar sein 75jähriges Bestehen gefeiert sowie Mitglieder für ihr Ehrenamt gewürdigt. Mit mehr als 2,1 Millionen Mitgliedern bundesweit ist der Sozialverband die größte Organisation in Deutschland, die sich für die Verbesserung und Teilhabe benachteiligter Menschen einsetzt und Betroffene mit Sach- und Fachkompetenz unterstützt. Im Stadtgebiet Erkelenz leben derzeit etwa 9000 Menschen mit Behinderung, hinzu kommen viele sozial Benachteiligte. Das seien nahezu 20 Prozent der Stadtbevölkerung, sagt Jürgen Rewers, Vorsitzender des Kreisverbands. Dementsprechend wichtig sei es, zu helfen.