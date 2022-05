Am Jahrestag der Eheschließung Hitlers : Juden empört über Hochzeit in Nazi-Uniform

Mexiko-Stadt Es klingt wie ein geschmackloser und zynischer Scherz: Und doch hat ein Paar offiziell und völlig ernstgemeint im mexikanischen Tlaxcala im Nazi-Stil geheiratet. Die jüdische Gemeinde in Mexiko ist entsetzt und hat die Aktion scharf verurteilt.

Ein Paar in Mexiko hat nach einem Medienbericht mit Nazi-Uniformen und -Symbolen geheiratet. Das Simon-Wiesenthal-Zentrum verurteilte dies am Dienstag. „Wir hoffen, dass die mexikanischen Behörden die entsprechenden Maßnahmen ergreifen werden“, hieß es von der Organisation, die sich mit der Aufarbeitung des Holocausts beschäftigt. Die Zeitung „Milenio“ hatte über die kirchliche Trauung des vom Nationalsozialismus begeisterten Beamten Fernando und seiner Frau Josefina am 29. April in der zentralmexikanischen Stadt Tlaxcala berichtet. Das Datum hatte sich demnach das Paar ausgesucht, weil es sich um den 77. Hochzeitstag von Adolf Hitler und Eva Braun handelte.