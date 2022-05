Westverkehr im Kreis Heinsberg : Ein Bus wirbt für Zugang zu sauberem Trinkwasser

Erkelenzer Land Die Westverkehr hat einen ihrer Busse großflächig mit einem Bild und dem Logo der Neven Subotic Stiftung versehen, um auf das Thema Trinkwasser aufmerksam zu machen.

Wenn wir Durst haben, können wir in Deutschland einfach in die Küche oder ins Badezimmer gehen, den Wasserhahn aufdrehen und trinken. Was für uns selbstverständlich ist, ist für viele Menschen auf dieser Welt purer Luxus. Denn bei Weitem nicht alle Menschen haben diese Möglichkeiten. Es gibt einige Stiftungen und gemeinnützige Organisationen, die sich dafür einsetzen, möglichst vielen Menschen dies zu ermöglichen. Eine von ihnen ist die Neven Subotic Stiftung, die der ehemalige Bundesligaprofi, der unter anderem für Borussia Dortmund spielte, ins Leben gerufen hat.

„771 Millionen Menschen weltweit haben keinen Zugang zu einer einfachen Trinkwasserversorgung“, steht auf der Homepage der Neven Subotic Stiftung, die Projekte derzeit in Äthiopien , Kenia und Tansania umsetzt. Mit dem Projekt 100% Wash baut die Stiftung Brunnen und Sanitäranlagen für Schulen und Gemeinden. Das Wasser ist in diesen Ländern viel mehr als ein reines Getränk, das Wasser ist die Lebensgrundlage.

„Zugang zu sauberem Wasser, Sanitäranlagen und Hygiene ist nicht nur die Grundlage für ein gesundes, sondern auch für ein selbstbestimmtes Leben“, betonen die Verantwortlichen. Es beeinflusst das Leben in vielerlei Hinsicht. Aktuell sei es in vielen Regionen so, dass die nächste Wasserquelle mehrere Kilometer entfernt ist. Dies bedeutet, dass die Menschen einen erheblichen Aufwand betreiben müssen und mehrstündige Fußmärsche zurücklegen, um überhaupt Wasser ins Dorf bringen zu können. Dies ist dann zumeist noch verdreckt. Nicht selten wird diese Aufgabe von Kindern übernommen. Wenn es nun einen Brunnen im Dorf gibt, müssen die Kinder nicht mehr die weiten Strecken zurücklegen und können stattdessen die Schule besuchen. So hat der Zugang zu sauberem Wasser einen direkten Einfluss auf die Bildung.