Für 750 Kinder im Kreis Heinsberg Spielerisch etwas über gesunde Ernährung lernen

Leinen los für Jolinchen: Rund 750 Mädchen und Jungen aus den Partner-Kitas im gesamten Heinsberger Kreisgebiet erlebten in drei voll besetzten Vorstellungen in der Festhalle Oberbruch mit, wie das furchtlose Drachenkind Jolinchen in See sticht und dabei allerhand aufregende Abenteuer erlebt.