Spielplatz in Erkelenz : 20-Jähriger von Jugendlichen geschlagen und ausgeraubt

RP Ein junger Mann soll in Erkelenz am Dienstag das Opfer einer fünf- bis siebenköpfigen Gruppe geworden sein. Eine 24-Jährige ist hingegen Opfer eines Online-Betrügers geworden und verlor eine vierstellige Geldsumme.

Mann geschlagen und ausgeraubt Eine Gruppe von fünf bis sieben Personen soll am Dienstagabend in Erkelenz einen 20-Jährigen geschlagen und ausgeraubt haben. Wie die Polizei mitteilte, gab das Opfer an, mit vier Freunden auf dem Spielplatz an der Adam-Opel-Straße gewesen zu sein. Gegen 20.50 Uhr sei die Gruppe auf ihn zugekommen und habe behauptet, der Mann schulde ihr Geld. Als er entgegnete, dass er kein Geld habe, sollen die Täter ihm zweimal ins Gesicht geschlagen, sein Handy gestohlen und sich in Richtung Kaufland entfernt haben. Der 20-Jährige beschreibt die Täter als junge Männer im Alter von 17 oder 18 Jahren, die vermutlich von marokkanischer Abstammung seien und Jogginganzüge trugen. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02452 9200.