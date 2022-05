Erkelenzer Land : Senioren informieren sich in der Region

Erkelenz Die Senioren Union lud zu einer Tour durch Hückelhoven, Erkelenz, Wegberg und Wassenberg ein. Dabei ging es auch um die politischen Herausforderungen in den vier Städten.

Politische Arbeit erfordert Einsatz – So lautete das Fazit von 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Informationsangebots für Senioren im Nordkreis: Hückelhoven, Erkelenz, Wegberg und Wassenberg. Mit einer Rundtour durch das Erkelenzer Land haben sich die Teilnehmer auf Einladung der Senioren Union nun über die Entwicklungen in der Region informiert.

Auf dem Weg über Doveren und Baal nach Erkelenz machte auch die Besonderheit der „Blauen Blume“ deutlich, in welcher Naturvielfalt Hückelhovener leben. Nächster Stopp war die Stadthalle Erkelenz, wo Bürgermeister Stephan Muckel über den Umbau der Innenstadt und das Fahrradwegekonzept informierte. Die Gäste sprachen unter anderem über die zu hohen Schwellen zur Verkehrsberuhigung im Oerather Mühlenfeld, die schon manches Auto beschädigt hätten – es war nicht das erste Mal, dass Muckel von diesem Problem hörte. In den Umsiedlungsorten machten sich die Senioren einen Eindruck davon, wie sich Neubaugebiete und Dorfgemeinschaft entwickeln.

In Wegberg ging es unter anderem zur Schrofmühle in Rickelrath, wo Ferdinand Schmitz über Entstehung und Wiederaufbau des im Rheinland einzigartigen Bauwerks aufklärte. Zum Abschluss erzählte in Wassenberg Bürgermeister Marcel Maurer unter anderem von der Baumpflege in der waldreichen Stadt. Er erklärte auch, wie Kultur und Tourismus gefördert werden sollen – etwa mit der angestrebten Ernennung zum Luftkurort.