Schrofmühle Rickelrath : Exquisiter Swing-Jazz in traumhafter Umgebung

Das Ellington Trio – (v.l.) Caspar van Meel, Barbara Barth und Gero Körner – widmet sich dem legendären Big Band Leader und Komponisten Duke Ellington. Foto: NADINE TARGIEL

Rickelrath Die Schrofmühle bildet am 6. Mai die Kulisse für ein Konzert des Ellington Trios, das in diesem Fall allerdings als Quartett auftritt und der goldenen Ära des Swing huldigt. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Dem Wegberger Kulturring ist es gelungen, das renommierte Ellington Trio für ein Konzert nach Wegberg zu holen. In Kooperation mit dem bekannten Schlagzeuger und Jazz-Organisator André Spajic wurde ein besonderer Veranstaltungsort ausgewählt. Am Freitag, 6. Mai, findet um 19.30 Uhr in der Schrofmühle bei Rickelrath im überdachten Innenhof der Mühlenanlage das erste gemeinsame Musikereignis des Jahres 2022 statt.

Das Ellington Trio – Barbara Barth, Gero Körner und Caspar van Meel – widmet sich, wie der Name erahnen lässt, dem legendären Big Band Leader und Komponisten Duke Ellington, der wie kaum ein anderer die „Golden Era of Swing“ mitgestaltet hat und für Hits wie „Take the a train“ oder auch „Caravan“ steht. Das Trio ist normalerweise ohne Schlagzeug konzipiert, besteht aus Gesang, Bass und Piano und hat eher einen kammermusikalischen Charakter, ruhig mit viel Raum. Mit dem Drummer André Spajic machen sie in diesem Jahr einige Ausnahmen und erweitern die Formation zum Quartett, wodurch ein größerer Impuls entsteht.

Die aufstrebende Sängerin Barbara Barth hat kürzlich in Essen an der Folkwang Hochschule ihren Abschluss gemacht und ist mittlerweile auch als Gesangsdozentin an der Universität im Saarland beschäftigt. Kürzlich stand sie mit WDR-Big Band-Saxophonist Paul Heller gemeinsam auf der Bühne. Die Zeitschrift „Jazzpodium“ schreibt: „Es gehört Mut dazu, als junge debütierende Jazzsängerin heutzutage ein vollgültiges Jazzalbum einzuspielen, auf dem wirklich gestaltet statt nur gesungen wird, auf dem die Kunst des Scat gepflegt wird und die Stimme in den Rang eines gleichwertigen Instruments gehoben wird, das integraler Bestandteil eines reifen Groupsound ist.“

Nach ihrer erfolgreichen ersten CD-Veröffentlichung „Duke‘s Place“ aus dem Jahr 2016 präsentiert das Trio nun an diesem Abend die neu eingespielte CD mit dem Titel „Things ain‘t what they used to be“, mit der sie einen der größten Big Band Leader der Golden Era of Swing huldigen.

Das Programm besteht ausschließlich aus neu arrangierten Jazz-Klassikern aus Ellingtons Feder, wobei sich akrobatische Gesangspassagen mit schnellen Piano-Soli duellieren. Begleitet wird Barbara Barth vom Kölner Gero Körner am Piano, dem Niederländer Caspar van Meel am Kontrabass und dem Gladbacher André Spajic am Schlagzeug.

Das Konzert findet Corona-sicher unter freiem Himmel statt. Der Kulturring Wegberg und die Verantwortlichen in der Schrofmühle hoffen auf einen anregenden, lauen Mai-Abend. Auch bei Regen ist ein trockener Sitzplatz im wunderschönen ländlichen Ambiente eingeplant. Natürlich sind ausreichend Parkplätze für die zahlreich erwarteten Besucher direkt am Eingang vorhanden.