Strukturwandel im Kreis Heinsberg Ingrain-Projekt soll aus Reststoffen Wertstoffe entwickeln

Geschäftsführer Ulrich Schirowski berichtete, dass man 2027 bis 2028 in die wirtschaftliche Umsetzung kommen wolle. „Bis dahin soll Ingrain dann auch in Arbeitsplätze und in eine Wertschöpfung münden“, sagte er. Der Strukturwandel sei aufgrund des Ausstiegs aus dem Braunkohletagebau eine große Herausforderung für die Region, aber auch eine Chance: „Wir müssen jetzt innovativ sein und die Chancen nutzen, die sich im Bereich Agrobusiness und Bioökonomie ergeben.“