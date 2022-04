Infoveranstaltung in Merbeck : Damit das Kniegelenk lange in Schuss bleibt

Bei einer Infoveranstaltung können sich Teilnehmer darüber informieren, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Merbeck Der regionale Initiativkreis Gesundheit lädt für Freitag zur zweiten Infoveranstaltung ein. Es geht um Arthrose und medizinische Zahnbehandlungen. Der Eintritt ist kostenlos.

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es für meine Erkrankung? Wo finde ich Ärzte oder Kliniken, die mir helfen können? Wie bekomme ich überhaupt Informationen zu medizinischen Themen, die mich interessieren? Wer gesund bleiben oder werden will, den treiben Fragen wie diese um. Fragen, die in den durchgetakteten Sprechstunden niedergelassener Ärzte nicht immer erschöpfend beantwortet werden können. Der regionale Initiativkreis Gesundheit hat sich vorgenommen, ein Wegweiser für Selbstbestimmung in schwierigen Zeiten zu sein. Im vergangenen Jahr gegründet, lädt das Netzwerk aus Fachärzten, Apothekern, Pflegediensten, Selbsthilfegruppen und Juristen nun alle interessierten Menschen bei freiem Eintritt zur zweiten Infoveranstaltung ein.

Am Freitag, 22. April, geht es ab 19.30 Uhr im Pfarrheim Merbeck um die folgenden beiden Themen: Thomas Eckstein, Arzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, plastische Operationen sowie Zahnarzt und Oralchirurg, wird über medizinische Zahnbehandlungen in der heutigen Zeit referieren. Dabei geht es unter anderem um die Behandlung von Weisheitszähnen und Zahnwurzeln, den Aufbau von Kieferknochen sowie um Implantate, aber auch um Hautveränderungen und Hautkrebs im Kopf- und Halsbereich.

Ralf Klose, in Wegberg niedergelassener Chirurg und Unfallchirurg, wird darüber aufklären, welche Therapiemöglichkeiten bei einer Arthrose des Kniegelenks zur Verfügung stehen, damit Patienten so lange wie möglich auf eine Gelenkprothese verzichten können. Nach den jeweils zirka 45-minütigen Vorträgen können Teilnehmer die Gelegenheit nutzen, ihre individuellen Fragen an die Experten zu richten.

„Wir haben geballte Kompetenz vor Ort“, bekräftigt Andreas Theißen, Koordinator des Initiativkreises und Moderator der Infoveranstaltung. Als Erfolg würde es das Netzwerk verbuchen, wenn 100 Interessierte der Einladung folgen. „Jeder, der sich angesprochen fühlt, ist herzlich willkommen“, sagt Theißen und kündigt weitere Neuerungen an: Bis Mitte August will der Initiativkreis eine eigene Internetseite online stellen, die über alle Aktivitäten und Angebote auf dem Laufen halten soll. Außerdem werden die Netzwerker bis Ende 2022 eine Jahresbroschüre herausgeben, um auch in der analogen Welt auf ihre Arbeit aufmerksam zu machen. Immer im Vordergrund steht dabei der Wunsch, Menschen einen ortsnahen Wissenstransfer angedeihen zu lassen und einen vertrauensvollen Rahmen für eine aktive Diskussion mit Fachleuten zu schaffen.

Trotz der unterschiedlichen Themengebiete am kommenden Freitag legen beide Referenten ihren Fokus auf einen Aspekt: ambulante Eingriffe. Bei vielen Operationen müssen Patienten nicht mehr ins Krankenhaus eingewiesen werden, sondern können sofort wieder nach Hause gehen – etwaige Risikofaktoren werden im Vorfeld sorgfältig ausgeschlossen. Dies könne Hemmschwellen abbauen, weiß Oralchirurg Thomas Eckstein, der in Mönchengladbach eine Praxisklinik führt. „Viele Patienten möchten das so.“ Manche würden sogar nur in dem Bewusstsein einwilligen, dass der Eingriff ambulant durchgeführt werde.

„Die Hälfte aller Meniskus-Operation erfolgt noch im Krankenhaus“, berichtet Unfallchirurg Ralf Klose. „Da fragt man sich: Warum?“ Kliniken stünden aufgrund struktureller Vorgaben unter dem Druck, profitabel sein zu müssen, und hätten daher ein starkes Interesse an bestimmten stationären Eingriffen, weil sie ein „lukratives Geschäft“ seien, so Klose. Dies führe leider dazu, dass konventionelle Behandlungen nicht ausgeschöpft würden. Auch die zunehmende Spezialisierung von Fachärzten sehen die beiden Mediziner kritisch, denn dadurch gehe eine ganzheitliche Betrachtungsweise von Patienten mehr und mehr verloren.

Bei der Infoveranstaltung am kommenden Freitag im Merbecker Pfarrheim gilt Maskenpflicht bis zum Sitzlatz. FFP-Masken werden vom regionalen Initiativkreis Gesundheit gestellt. Weitere Veranstaltungen mit wechselnden aktuellen Medizin-Themen sind für den 19. August und 18. November geplant. Der allererste Termin dieser Art fand im Oktober vergangenen Jahres statt.