In Schwaam, Merbeck und Rickelrath : Mit vereinten Kräften für saubere Umwelt

Viele Hände, schnelles Ende: Auch in Merbeck sammmelten freiwillige Helfer eine ganze Menge Müll. Foto: Armin Jackels

Wegberg In Schwaam, Merbeck und Rickelrath beteiligten sich über 60 Helfer an einer Müllsammelaktion, die zum ersten Mal gleichzeitig in allen drei Dörfern stattfand.

Die meisten machen den Frühjahrsputz in ihrem Heim. Die Dorfgemeinschaften in Schwaam, Merbeck und Rickelrath allerdings weiteten die Reinigungszonen aus: Aufgeräumt wurde vor der Haustüre – nicht nur im ganzen Ort, sondern auch in den umliegenden Feldern und Wäldern. Zum ersten Mal nach einer Corona-Zwangspause fand die Müllsammelaktion in den drei Dörfern gleichzeitig statt.

In Schwaam war es bereits die 20. Aktion dieser Art, wie Hubert Michiels vom Dorfausschuss berichtete. Laut Silvia Wackerzapp, der Dorfausschussvorsitzenden in Merbeck, gibt es diese Tradition des Müllsammelns in Merbeck ebenfalls seit vielen Jahren. In Rickelrath war es der zweite Frühjahrsputz, den Wilfried Reiners vom Verein Angerdorf Rickelrath erstmals im vergangenen Jahr organisiert hatte.

Am Ende kam eine ganze Menge Müll zusammen: Von alten Reifen über Möbelteile, Kabelreste, aus denen das Kupfer entfernt wurde, bis hin zu Plastik-, Glas- und Papierabfällen, sowie Tüten mit Hundekot tauchte einfach alles auf, was Menschen achtlos oder vorsätzlich in die Umgebung geworfen hatten. „Da fragt man sich wirklich: „Was bewegt jemanden, eine alte Kühlschranktür in den Wald zu tragen, um sie dort zu entsorgen“, fragte sich einer der Sammler. Schließlich wäre es einfacher, diese zu den öffentlichen Sammelstellen zu bringen.

Den meisten Müll in Form von Tüten, Dosen, Papier und Plastik entdeckten die freiwilligen Helfer entlang der Straßen außerhalb der geschlossenen Ortschaften Hier gehört die L3 (Dülkener Straße) in Rickelrath zu den Spitzenreitern. In allen drei Orten haben sich insgesamt mehr als 60 Menschen an der Müllsammelaktion beteiligt.