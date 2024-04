50 Jahre Dorfausschuss Beeck Eine Jubiläumsfeier mit Rückblick und Ausblick

Ein enger Austausch mit der Stadtverwaltung, gut besuchte Dorfversammlungen, ein Veranstaltungskalender, der die Termine aller Ortsvereine bündelte, Dorffeste oder Dorfverschönerungen: Der Dorfausschuss ist in allen Bereichen aktiv und hat so stets eine spürbar positive und zusammenführende Rolle gespielt. Inzwischen sei es aber so, so Michael Schlagheck, dass Beeck kein Dorf mehr ist. „Die Aufgaben und das Profil des Dorfausschusses bedürfen deshalb dringend einer Neubewertung und Neujustierung. Beeck ist Teil der Stadt Wegberg, die ein ziemlich zusammengewürfeltes Konglomerat an Ortschaften ist. Zu einem Kultur- und Erlebnisraum, von dem einige träumen, zu werden und überhaupt eine eigene Identität zu finden – damit werden wir einiges zu tun haben.“ Michael Schlagheck lobte in diesem Zusammenhang die selbstbewusste Arbeit der noch immer starken und agilen Ortsvereine, denen der Dorfausschuss eine Plattform gibt. Doch auch sie spürten den Zeitgeist: Strukturelle wie gesellschaftliche Veränderungen sind damit gemeint, etwa der Wegfall der Pfarrgemeinde, der sogenannte „Kneipentod“, die stärkere Mobilität, die Digitalisierung, die auch in den Freizeitaktivitäten eine Rolle spielt und viele mehr. In den Nachbarschaften rücke der private Raum immer stärker in den Vordergrund, das sei auch daran zu erkennen, dass Goldhochzeiten oder runde Geburtstage nicht mehr in der Dorfgemeinschaft gefeiert werden, sondern im Familien- und Freundeskreis. „Dass sich hier in Beeck die unmittelbaren Nachbarn – wie in einer Großstadt – kaum kennen, ist mittlerweile gar nicht so selten“, so Schlagheck. Er appellierte an die Gäste, sich auf die neuen Gegebenheiten einzustellen – im Sinne eines weiterhin guten Miteinanders.