Blaulichtticker : Siebenjähriges Mädchen in Ratheim angefahren

Erkelenzer Land Am Donnerstag konnte ein Autofahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen, als eine junge Skaterin auf die Straße rollte. Zudem gab es mehrere Einbrüche in Autos und Häuser.

Siebenjährige angefahren Am Donnerstagnachmittag ist in Ratheim ein sieben Jahre altes Mädchen von einem Auto angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 47-jährige Fahrer auf der Mühlenstraße unterwegs, als das Mädchen mit ihrem Skateboard plötzlich auf die Straße fuhr. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Kind. Das Mädchen verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Autos aufgebrochen In Hückelhoven sind mehrere Autos geknackt worden. In der Nacht zu Donnerstag öffneten Täter ein Auto, das auf der Weimarer Straße stand, und durchsuchten es. Auf der Straße Doverack wurden aus einem Auto zum gleichen Zeitpunkt mehrere Werkzeuge der Marke Hilti entwendet. In der Nacht zu Dienstag öffneten Täter in Hilfarth im Winkel ein Auto und erbeuteten diverse Gegenstände.

Einbrecher unterwegs In Myhl sind Unbekannte zwischen dem vergangenen Freitag, 15. April, und Mittwoch, 20. April, in ein Wohnhaus auf der Sankt-Johannes-Straße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, erbeuteten die Täter diversen Schmuck und Bargeld. Zwischen Dienstag und Mittwoch gelangten Täter zudem in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses am Alten Kirchpfad in Wassenberg. Sie erbeuteten ein schwarzes Pedelec der Marke Prophete.