Nach der Zahlung brach der Kontakt ab : Wassenberger bei der Wohnungssuche betrogen

Polizeinews aus dem Kreis Heinsberg. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Kreis Heinsberg Auf die Anzeige bei einem Online-Portal meldete sich ein Unbekannter und bot eine Wohnung an. Der 27-jährige Wassenberger leistete eine Vorabzahlung. Zudem gab es im Erkelenzer Land mehrere Einbrüche.

Betrug bei der Wohnungssuche Ein 27-jähriger Mann aus Wassenberg stellte kürzlich eine Wohnungssuche auf einem Online-Immobilienportal ein. Ein bisher Unbekannter Täter meldete sich auf die Anzeige und stellte dem Wassenberger eine Wohnung in Aussicht. Der Unbekannte verlangte allerdings eine Vorabzahlung im niedrigen vierstelligen Bereich. Der 27-Jährige überwies das Geld, woraufhin der Kontakt vom Betrüger abgebrochen wurde.

Werkstatt aufgebrochen Am Siemensweg in Wegberg haben sich unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag, 14. April, Zugang zu einem Firmengelände verschafft. Dort entfernten sie ein Zylinderschloss aus der Tür einer Werkstatt. Vermutlich durch die ausgelöste Alarmanlage verschreckt flüchteten sie, so dass kein weiterer Schaden entstand.

Einbruch in leerstehende Häuser Zwischen dem 13. April (Mittwoch) und dem 15. April (Freitag) drangen unbekannte Täter in Keyenberg in zwei leerstehende Einfamilienhäuser am Postweg und an der Lindenallee ein. Aus beiden Objekten entwendeten sie Kupferrohre. Aus dem Gebäude am Postweg wurden außerdem auch die Badarmaturen gestohlen.

Auto durchsucht Zwischen 1 Uhr am Sonntag, 17. April, und 8.45 Uhr am Montag, 18. April, öffneten unbekannte Täter ein am Holter Weg geparktes Auto und durchsuchten dieses. Sie nahmen eine Handtasche samt Inhalt, medizinische Notfallutensilien sowie eine Softshelljacke mit. Die Gegenstände wurden später in der Nähe wieder aufgefunden. Es fehlte allerdings die Geldbörse, welche sich in der entwendeten Handtasche befunden hatte.

(RP)