Volleyball-Oberliga : Ratheim entscheidet den Abstiegskampf

Volleyball-Oberliga Am letzten Spieltag trifft der VC Ratheim auswärts auf den Verberger TV. Dieser braucht unbedingt einen Sieg für den Klassenerhalt. Das sogt auch beim VC für Motivation.

Für die Volleyballer des VC Ratheim geht es am letzten Spieltag der Oberliga um nichts mehr: Der vierte Tabellenplatz und damit auch der Klassenerhalt sind sicher. Das letzte Spiel der Saison kann daher nichts mehr an der Situation der Ratheimer ändern. Ganz anders sieht es aber für den Gegner aus, wodurch die Partie auch für den VC allerdings noch einen besonderen Stellenwert bekommt: Der Verberger TV kann sich nur mit einem Sieg gegen Ratheim vor dem Abstieg retten.

Da die Spiele gegen Verberg auch unter normalen Umständen zuletzt immer hitzig waren, stellt sich der VC auf einen besonders emotionalen Wettkampf ein. „Wir dürfen uns davon nicht anstecken lassen, sondern müssen uns erinnern, dass es für uns selbst um nichts mehr geht. Gleichzeitig wollen wir es Verberg natürlich nicht zu einfach machen. Wir wollen sicher nicht mit halber Kraft in das Spiel starten“, sagt VC-Libero Markus Becker. Die Mannschaft hatte angesichts der noch immer andauernden personellen Probleme etwas auf eine Absage des Spiels gehofft: Denn hätte der Verberger TV gegen den direkten Abstiegskonkurrenten KT Köln am vergangenen Wochenende verloren, wäre Verberg bereits als sicherer Absteiger festgestanden. Dann hätte es das letzte Spiel der Saison für Verberg nicht mehr unbedingt gebraucht. In der Tabelle steht Köln zwei Punkte vor Verberg, hat aber bereits alle Saisonspiele absolviert – Verberg braucht daher unbedingt einen Sieg.