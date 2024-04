Engagement für Inklusion im Kreis Heinsberg Inklusive Spielplätze sind das Ziel der „Bande“

Welche Beeinträchtigungen liegen vor und in welchem Umfang? Was ist Betroffenen auf dem Spielplatz wichtig und wo gibt es Probleme? „Wir waren nach der Auswertung überrascht“, sagt Kathi Mobers. Laut den Ergebnissen gibt es im Kreis fast genauso viele Kinder, bei denen Verhaltensauffälligkeiten (ADHS, sozial-emotionale Störung, Autismus) diagnostiziert wurden wie Spielplatz-Besucher mit Geh-Beeinträchtigungen. Erst dahinter folgen Gleichgewichtsstörungen, Seh- und Hör-Beeinträchtigungen. „Dachte man bisher bei inklusiven Spielplätzen an Barrierefreiheit und Spielgeräte für Rollstuhlfahrer, muss man weiterdenken“, so Claudia Franzen, „Was brauchen Kinder aus dem Autismus-Spektrum? Welche Bedürfnisse haben Eltern?“