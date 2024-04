FC Wegberg-Beeck am Freitagabend gegen Velbert Das erste von vier Endspielen

Um die letzte Chance doch noch zu greifen, verfällt man in Beeck nicht in Panik, sondern arbeitet normal weiter – dazu gehört auch klar aufzuarbeiten, was am vergangenen Wochenende nicht funktioniert hat. „Die Jungs sind professionell und nehmen die Situation an. Da ist keiner, der sich irgendwie hängen lässt“, sagt Schmalenberg, der neben der Gesamtsituation auch mit einer langen Ausfallliste zu kämpfen hat. Aus der defensiven Kette gibt es mit den verletzten Nils Hühne, Yannik Leersmacher, Leon Pesch und dem gesperrten Merlin Schlosser gleich vier Ausfälle mit Startelfpotenzial. Dazu kommen noch der rotgesperrte Führungsspieler Justin Hoffmanns und Winterneuzugang Timo Bornemann. „Da fehlt uns einfach eine halbe Elf an Stammspielern. Defensiv wird es schon wieder eine neue Viererkette geben. Jetzt müssen es die richten, die am Freitag die Chance bekommen“, sagt der 38-jährige Interimscoach.