Düsseldorf-Stadtmitte : Brutaler Überfall auf offener Straße - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf Äußerst brutal haben sechs bislang unbekannte Täter in Düsseldorf-Stadtmitte einen jungen Mann überfallen. Die Täter traten auf den Mann ein und stahlen ihm Geldbörse und Handy. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

Sechs bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag (18. April) einen 23-Jährigen auf seinem Weg nach Hause in Düsseldorf-Stadtmitte überfallen. Die Täter stahlen dem Opfer dessen Geldbörse und Telefon. Der Haupttäter schubste den Mann von hinten zu Boden, anschließend trat das Sextett auf den wehrlosen Düsseldorfer ein.

Der junge Mann befand sich zum Tatzeitpunkt gegen 2.45 Uhr auf der linken Seite der Straße Am Wehrhahn. In Höhe der Schützenstraße wurde der 23-Jährige plötzlich von hinten umgestoßen und zur Herausgabe seiner Wertsachen aufgefordert. Das räuberische Sextett trat sofort auf ihn ein.

In seiner Verzweiflung warf der Überfallene seine Geldbörse von sich weg. Ein weiterer Täter griff gleichzeitig in seine Hosentasche und entwendete dessen Smartphone. Als sich ein Auto dem Tatort näherte, ließ die Gruppe von ihm ab und flüchtete in Richtung Hofgarten.