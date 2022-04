Deutlicher Sieg gegen Ay-Yildizspor : Erkelenz dominiert das Topspiel

Sinan Kapar erzielte für Erkelenz das zwischenzeitliche 2:1, sah in der Schlussphase jedoch Gelb-Rot. Foto: Nipko

Fussball-Kreisliga Im Spitzenspiel um den Aufstieg schlägt der SC Erkelenz Verfolger Ay-Yildizspor Hückelhoven deutlich mit 4:1. Der Aufstieg in die Bezirksliga scheint nur noch Formsache.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Moser

Rein rechnerisch ist zwar noch alles möglich, aber nach dem hochverdienten 4:1-Sieg des SC 09 Erkelenz im Spitzenspiel der A-Liga gegen Ay-Yildizspor Hückelhoven scheint der Aufstieg für die Mannschaft von Trainer Christian Grün fast nur noch Formsache zu sein. Doch Grün wollte noch nicht so weit gehen und freute sich nach dem Spiel in erster Linie über den Sieg: „Ich bin sehr zufrieden, weil ich einen hochverdienten Sieg meiner Mannschaft gesehen habe. Alles andere ist jetzt noch nicht so wichtig, obwohl ich natürlich sehe, dass unsere Ausgangsposition blendend ist.“

Zunächst hatte Erkelenz deutlich den besseren Zugang zum Spiel und bereits nach fünf Minuten ertönte der erste Torjubel unter den Erkelenzer Anhängern: Nach einem Schuss von Simon Zitz, den Ay-Yildiz-Keeper Mehmet Kocakaya gerade noch abwehren konnte, war Pascal Thora zur Stelle und staubte zum 1:0 ab. Und auch die weitere Spielzeit gehörte vorerst den Gastgebern. Pech hatten im Anschluss Malte Lütteke mit einem Pfostentreffer (18.) und Zitz, der die Unterkante der Latte traf (40.). Nach rund 25 Minuten kamen die Gäste insgesamt besser ins Spiel, mehr als ein Freistoß von Muhammet Karpuz, der über das Tor ging, sprang aber dabei nicht raus (27.). Bis zur Nachspielzeit der ersten Hälfte: Wieder hatte sich Karpuz den Ball zum Freistoß zurechtgelegt – und verwandelte halbrechts an der Mauer vorbei zum 1:1. Trainer Grün kommentierte das Geschehen so: „Statt mit 3:0 zu führen, kriegen wir zu diesem psychologisch schlechten Zeitpunkt den Ausgleich.“

In der Pause betonte der Trainer dann noch einmal, dass man stabil in der Defensive bleiben will, um dann kontrolliert die Chancen in der Offensive zu suchen. Das gelang den Hausherren prächtig. Der SC 09 war nun wieder präsenter auf dem Platz und Sinan Kapar erzielte per Kopf gekonnt das 2:1, die Vorlage kam von Jannik Huff.

Die Erka-Städter blieben nun sprichwörtlich am Ball und nach 71 Minuten fiel die Vorentscheidung: Der eingewechselte Alexander Bechthold hatte etwas glücklich Zitz bedient, der per Heber über den Torwart das 3:1 erzielte. Nach wiederholtem Foulspiel erhielt Kapar kurz darauf die Gelb-Rote Karte. Doch bevor bei Hückelhoven dadurch nochmals Hoffnungen aufkeimten, beendete Bechthold diese mit seinem zweiten Treffer zum 4:1-Endstand (76.). Von Ay-Yildizspor kam im Anschluss dann nicht mehr viel – außer zwei Fernschüsse von Serhat Coroz –, sodass alle Anwesenden einen verdienten Erkelenzer Sieg gesehen hatten. „Ich habe schon mit Vertretern der Hückelhovener gesprochen. Die sagten ganz klar, dass wir der verdiente Sieger sind“, sagte Grün.