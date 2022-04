Freie Wähler im Kreis Heinsberg : Ex-TV-Richter Alexander Hold unterstützt im Wahlkampf

Alexander Hold (M.) stattete den beiden Landtagskandidaten Heinz-Josef Frings (l.) und Walter Leo Schreinemacher von den Freien Wählern einen Besuch ab. Foto: Stephan Vallata

Erkelenzer Land Der frühere TV-Richter und heutige Landtagsabgeordnete aus Bayern folgte einer Einladung der Freien Wähler Kreis Heinsberg. „Die Zeiten sind vorbei, in denen wir eine Randnotiz der Politik waren“, sagte er. Er unterstützt sie im Wahlkampf.

Freie Wählergemeinschaften treten vornehmlich auf kommunaler Ebene an, um Politik jenseits der Parteien zu betreiben – pragmatisch, ideologiefrei, basisnah, so möchten sich die Freien Wähler verstanden wissen. Alexander Hold gab bei seinem Besuch folgende Definition zu Protokoll: „Sozial, ohne links zu sein, liberal, ohne großspurig zu sein, ökologisch, ohne die Menschen zu gängeln und wirtschaftsfreundlich in dem Bewusstsein, dass wir lokale und regionale Wirtschaftskreisläufe stärken müssen.“

Der Vize-Präsident des bayerischen Landtags, der durch seine Gerichtsshow „Richter Alexander Hold“ einem breiten Fernsehpublikum bekannt wurde, war einer Einladung der Freien Wähler Kreis Heinsberg gefolgt. Mit den Heinsberger Landtagskandidaten Walter Leo Schreinemacher (Südkreis) und Heinz-Josef Frings (Nordkreis) besuchte er das Siemens-Testzentrum für Schienenfahrzeuge in Wildenrath, um sich über Wasserstoff- und Akkumulator-Züge als Zukunftstechnologie zu informieren. Danach ging es zu einem Pressegespräch in die Oerather Mühle nach Erkelenz.

„Die Zeiten sind vorbei, in denen wir eine Randnotiz der Politik waren“, sagte Hold, der seit 2018 für die Freien Wähler im bayerischen Landtag sitzt. Mittlerweile sei man schon in der dritten Legislaturperiode Regierungspartei, auch in Rheinland-Pfalz und Brandenburg hätten freie Wählergemeinschaften Landtagsmandate geholt. „Das täte auch dem Land NRW gut“, so Hold.

Auch Walter Leo Schreinemacher und Heinz-Josef Frings würden gerne in der Landespolitik mitmischen. Allerdings wollen sie dabei immer kommunal verwurzelt bleiben und sich nicht dem „Diktat aus Düsseldorf oder Berlin“ beugen müssen, wie es bei Vertretern der etablierten Parteien der Fall wäre, sagte Schreinemacher. Oberster Grundsatz sei, immer zugunsten der Bürger zu agieren. „Es spielt keine Rolle, wer einen Antrag stellt, solange er vernünftig ist“, sagte Frings zum überparteilichen Politikverständnis.