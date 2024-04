EUTB-Beratung im Kreis Heinsberg So gelingt die Teilhabe am Arbeitsleben nach langem Ausfall

Viele Menschen kommen unverhofft in eine Situation, sei es nach einem Unfall, einer längeren oder fortschreitenden chronischen Erkrankung, in der sie sich mit diesem Thema befassen müssen. In der Folge kommen viele Fragen auf, mit deren Beantwortung sie sich oftmals alleingelassen und überfordert fühlen: Was ist eine berufliche Reha? Was genau gehört alles zu den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben? Wer bezahlt diese? Wer ist Ansprechpartner? Gibt es auch Nachteile? Die kommenden Informationsveranstaltungen der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB) befassen sich mit genau diesen Fragen.