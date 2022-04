Fussball-Bezirksliga : Helpenstein zittert sich zum Sieg

Der Helpensteiner Robin Langer beim Schussversuch, er war mit zwei Toren der Matchwinner. Foto: Nipko

Fussball-Bezirksliga Nachdem in der Vorwoche der Sieg in den letzten Minuten verspielt wurde, musste Helpenstein auch gegen Würselen bis zum Schluss bangen. Robin Langer war der Mann des Tages.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Herbert Grass

Nach dem Last-Minute-Gegentreffer zum 2:2 vergangene Woche in Stolberg, bangte der SV Helpenstein auch am Sonntag in den Schlussminuten gegen den VfR Würselen erneut um den Sieg. Diesmal wurde der 2:1-Vorsprung im Heimspiel aber über die Zeit gebracht. Sowohl Helpensteins Trainer André Lehnen wie auch Gegenüber Sanjin Talic konnten nicht ihre Wunschaufstellungen aufs Feld schicken. Zu lang waren auf beiden Seiten die Verletztenliste.

Aber auch so sahen die 150 Zuschauer eine schnelle, oft auch verbissen geführte Bezirksliga-Partie. Zunächst mit Vorteilen für Helpenstein, das früh angriff und den Gegner immer wieder unter Druck setzte. Da aber auch Würselen immer wieder dagegen hielt, blieb es spannend. Bis auf einen Abschluss von Yannik Schenesse und Schussversuchen von Julian Hahn und Robin Langer blieben Torchancen aber Mangelware. Nach einer halben Stunde wurde es dann plötzlich „hitzig“: Würselens Angreifer Kevin Boßeler hatte offenbar nach einem Foul einen Gegenspieler beleidigt, worauf Helpensteins Trainer André Lehnen angeblich lautstark eine Rote Karte forderte. Dafür bestrafte Schiedsrichter Marc Castendiek den Trainer dann mit einer Gelben Karte. Da Würselens Boßeler allerdings auch schon Gelb gesehen hatte, wechselte ihn Gästetrainer Talic vorsichtshalber aus.

Die nächste sportliche Aufregung gab es dann in der 40. Minute, als Robin Jackels einen Freistoß mit Wucht aufs Tor schoss, der Ball dann aber von Würselens Keeper Tobias Schleip mit beiden Fäusten aus der Gefahrenzone geboxt wurde. Mit der Einwechslung von Max Gerighausen nach der Pause war dann wesentlich mehr Zug im Spiel der Gastgeber. Das 1:0 fiel in der 49. Minute: Kapitän Dominik Hahn hatte sich wieder einmal ins Angriffsspiel eingeschaltet, bediente mit einem Pass in die Tiefe seinen Mitspieler Robin Langer, der freistehend den Ball flach unten links im Tor unterbrachte. Würselens Torhüter Tobias Schleip hatte keine Chance.

Es folgte die druckvollste Zeit des Tabellenzweiten. Und in der 56. Minute war das 2:0 die logische Folge: Von der linken Seite hatte Max Gerighausen entschlossen abgezogen und sein Ball erreichte genau Langer, der nur den Fuß hinhielt und sich mit dem 2:0 als Doppeltorschütze auszeichnen konnte.