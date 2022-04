Seminare der Polizei Heinsberg : Wie Menschen ab 60 Jahren sicher mobil bleiben

Hückelhoven Die Polizei Heinsberg bietet drei kostenlose Seminarreihen zur Auswahl an. Neben der Theorie sind auch praktische Übungen vorgesehen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Kreispolizeibehörde Heinsberg bietet kostenlose Seminare für mobile Verkehrsteilnehmer ab 60 an. Die Polizei möchte so die Kompetenz der Teilnehmenden im Straßenverkehr stärken – egal, ob diese zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto unterwegs sind.

Es werden insgesamt drei Seminarreihen angeboten, bestehend aus drei Einzelterminen in Heinsberg, Hückelhoven und Geilenkirchen statt. Hier die Termine im Überblick: Der erste Seminarblock findet am Freitag, 6. Mai, Donnerstag, 12. Mai und Freitag, 13. Mai in der Feuerwache Heinsberg, Unterbrucher Straße 55 statt. Beginn ist jeweils um 13.30 Uhr.

Die dritte Seminarreihe beginnt am Montag, 18. Juli, in der Selfkantkaserne in Geilenkirchen, Rue de Quimperlé 100. Die weiteren Termine sind am Dienstag, 19. Juli und am Mittwoch, 20. Juli. Beginn ist jeweils um 9.30 Uhr.