Schwerer Unfall in Weeze : Fünf Verletzte nach Autounfall auf der B9

Weeze Bei einem Verkehrsunfall bei Weeze wurden fünf Menschen schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich auf der B9. Nach Polizeiangaben schwebt keines der Unfallopfer in Lebensgefahr.

Auf der B9 zwischen Goch und Weeze wurden bei einem Autounfall fünf Menschen schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich am Dienstagvormittag. Nach Angaben der Kreispolizei Kleve stand ein BMW mit vier Insassen in einer Haltebucht in Richtung Weeze. Vermutlich um zu wenden, zog der 21-jährige lettische Fahrer des BMW mit seinem Wagen nach links auf die Fahrbahn, wo es zur Kollision mit dem Toyota eines 68-jährigen Mannes aus Goch kam, der in diesem Moment den BMW passierte. Es waren über 30 Feuerwehrmänner, fünf Rettungswagen und mehrere Notärzte sowie Polizeikräfte im Einsatz. Die B9 war von 11.15 Uhr bis 12.30 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Die Unfallopfer wurden in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht.