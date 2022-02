Frontal zusammenstoßen : Drei Menschen werden bei Unfall auf Kreuzung in Kempen verletzt

Drei Menschen werden bei Unfall auf Kreuzung in Kempen verletzt

Rund 20 Wehrleute des Löschzugs Kempen waren an der Unfallstelle im Einsatz, um bei der Bergung der Verletzten zu helfen. Foto: Günter Jungmann

Kempen Laut Polizei wollte ein Taxifahrer von der Hülser Straße auf die Unterweidener Straße abbiegen. Dabei übersah er offensichtlich einen entgegenkommenden Wagen.

Bei einem Unfall in Kempen sind am Dienstagmittag drei Menschen verletzt worden. Zwei Menschen wurden schwer, ein Kind wurde leicht verletzt. Wie die Polizei berichtete, fuhr ein 70-jähriger Taxifahrer aus Kempen gegen 13.20 Uhr aus Richtung Krefeld kommend über die Hülser Straße. An der Kreuzung der Hülser Straße mit Königshütte und Unterweidener Straße wollte er nach links auf die Unterweidener Straße abbiegen. Dabei übersah er laut Polizei offensichtlich einen 43-jährigen Mann aus Kempen, der ihm mit seinem Wagen auf der Hülser Straße entgegenkam.