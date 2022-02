Haus und Baum stark beschädigt : Auslieferfahrer verletzt sich bei Autounfall schwer

Hamminkeln Der Mann aus Düsseldorf war am frühen Dienstagmorgen auf der Weseler Straße in Richtung Brünen unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Sprinter verlor. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Die Unfallursache ist unklar.

Ein 26-Jähriger hat sich am frühen Dienstagmorgen bei einem Autounfall auf der Weseler Straße (B70) schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Auslieferfahrer aus Düsseldorf mit seinem Sprinter gegen 4.45 Uhr aus Richtung Wesel in Fahrtrichtung Brünen. Circa 80 Meter vor einem Wohnhaus geriet er zunächst in den Grünstreifen. Danach verlor der 26-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Lieferwagen – mit verheerenden Folgen.