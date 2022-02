Vorfall in Mönchengladbach-Hardt : Elfjähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mönchengladbach Der Junge lief laut Polizeibericht unvermittelt auf die Fahrbahn. Ein Zusammenstoß konnte nicht verhindert werden. Der Elfjährige musste ins Krankenhaus.

Bei einem Verkehrsunfall ist es am Freitag, 18. Februar, gegen 13.45 Uhr an der Tomper Straße zum Zusammenstoß eines Autos mit einem elfjährigen Jungen gekommen. Das meldete die Polizei am Montag. Das Kind wurde bei dem Unfall verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.