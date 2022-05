Eiserne Hochzeit in Korschenbroich : Seit 65 Jahren sind Katharina und Paul Fooßen verheiratet

Herrenshoff Bei der Firma Armaturen Sempell lernten sich Katharina und Paul Fooßen einst kennen. Nun feiern sie Eiserne Hochzeit – nach 65 gemeinsamen Ehejahren.

Auf 65 gemeinsame Ehejahre können Katharina und Paul Fooßen am Dienstag, 17. Mai, zurückblicken. Paul Fooßen wurde am 29. Dezember 1933 in Mönchengladbach-Neuwerk geboren. Nach seiner Lehre zum Werkzeugmacher bei der Firma Armaturen Sempell war er dort fast 50 Jahre beschäftigt, zuletzt als Leiter der Werkzeugmacherei. Seine Frau Katharina erblickte am 24. August 1934 in Herrenshoff das Licht der Welt. Auch sie trat ihren beruflichen Werdegang mit einer Ausbildung als kaufmännische Angestellte bei Sempell an, bevor sie später den Arbeitgeber wechselte.