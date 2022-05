Boulevardtheater : „Traum von Hochzeit“ in Kevelaer

Kevelaer Die Aufführung beginnt am 10. Mai um 20 Uhr im Konzert- und Bühnenhaus. Zum Ensemble gehört Grimme-Preisträger Bürger Lars Dietrich.

Wer war die Person in Bills Bett? Warum wird das Zimmermädchen für ein Callgirl gehalten? Warum rast der beste Freund und Trauzeuge Tom mit dem Tranchiermesser durchs Haus? Und wer ist das unbekannte Mädchen, das sich permanent versteckt? Als selbst das Hotelpersonal das Handtuch wirft, verliert auch Brautmutter Daphne so langsam die Contenance, so dass „Ein Traum von Hochzeit“ in Gefahr ist.