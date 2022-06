Rat und Hilfe : Sozialtreff in Kevelaer startet wieder ab Dienstag

Kevelaer Das Angebot richtet sich an Menschen, die von der Grundsicherung leben. Sozialtreffs sind Angebote des Sozialberatungsvereins „Selbsthilfe“, die es mittlerweile in vielen Städten des Kreises Kleve gibt.

Am Dienstag, 7. Juni, um 17 Uhr findet die Beratung und der Sozialtreff zu Hartz IV und Sozialhilfe in der Tagesstätte zur Krone, Amsterdamer Straße 4, in Kevelaer statt. Moderiert wird der Sozialtreff von Rechtsanwältin Ricarda Lambertz und Herbert Looschelders vom Sozialberatungsverein beispielsweise zu Kürzungen der Mietrichtwerte für die Wohnkosten/ Kostensenkungsaufforderungen und zu den Möglichkeiten der Vermeidung von Regelsatzkürzungen. Es können aber auch andere Fragen erörtert oder Bescheide erläutert werden. Der Sozialtreff Kevelaer tagt an jedem 1. Dienstag eines Monats und richtet sich alle Menschen, die von Grundsicherung leben.