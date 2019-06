Prozession in Düsseldorf : Katholiken feiern Fronleichnam und „Himmelsleuchten“

Für die Düsseldorfer Katholiken gab es in diesem Jahr am Fronleichnamstag gleich zweierlei Gründe zu feiern.

Der Name leitet sich dabei von gleichnamigen Wetterphänomenen ab, die beispielsweise in Gebirgen beobachtet werden können. „Himmelsleuchten sind faszinierend. Für uns Christen noch einmal in besonderer Form, weil dort der Ort ist, wo Gott wohnt,“ erklärt Michael Hänsch, Geschäftsführer der katholischen Kirche in Düsseldorf. „Mit der Kampagne wollen wir auch mit nichtreligiösen Menschen in Kontakt kommen und diesen Glauben zugänglicher machen.“