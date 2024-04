Von Barrierefreiheit bis Wohngemeinschaft Das ist die neue Sprecherin der Generation 60plus

Frunzke ist in Bonn geboren und lebt seit 1979 in Düsseldorf. Sie hat zwei Töchter und drei Enkelkinder. In den kommenden fünf Jahren will sie unter anderem Akzente bei den Themen Barrierefreiheit, Nahverkehr, Wohnen und Klima setzen. Wichtig ist ihr der Brückenschlag zur jüngeren Generation. „Wir haben beim Klimaschutz viele Schnittmengen, denn die Erwärmung mit zu heißen Städten beschäftigt gerade auch die Älteren“, betont sie im Gespräch mit unserer Redaktion.