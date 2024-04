„1935-Forum“ geschlossen Wo DEG-Fans künftig diskutieren können

Es hat zuletzt ja durchaus etwas zu diskutieren gegeben für die Fans der Düsseldorfer EG. Die letzten Saisonwochen, die Trainerfrage, die Finanzlage, jüngst die Abgänge und eventuelle weitere. Aber just in der Zeit machte eine Plattform dicht, die für nichts anderes da ist als für Diskussionen unter DEG-Fans: das so genannte „1935-Forum“ – benannt nach dem Gründungsjahr des Vereins.