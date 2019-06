Handel in Düsseldorf : Eleonore Hilbert Occhipinti - vom Schuhmodell zur Schuhvertreterin

Handel in Düsseldorf

Einen eigenen Laden wollte Eleonore Hilbert Occhipinti nie haben. Ihr Geschäft liegt versteckt in Oberkassel. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Oberkassel Eleonore Hilbert Occhipinti vertreibt seit Jahrzehnten von Oberkassel aus Schuhkollektionen in ganz Deutschland. Zu ihren Kunden gehört zum Beispiel der Versandhändler Zalando.

De Rosa, die Schuhvertretung von Eleonore Hilbert Occhipinti, liegt ein wenig versteckt. Durch einen Hinterhof an der Dominikanerstraße geht es zu dem Büro und dem Showroom, der voll mit Schuhen in den unterschiedlichsten Farben und Formen ist. Die verborgene Lage von De Rosa kommt der 69-Jährigen ganz gelegen.

Früher, an ihren vorherigen Standorten in Oberkassel, seien schon mal Menschen vorbeigekommen, die Schuhe bei ihr kaufen wollten. Da sie aber einen Vertrieb habe und kein Geschäft, sei das nicht möglich, sagt sie. Jetzt kann sie recht unbehelligt in ihren Räumen arbeiten. „Es ist nicht sehr pompös, aber ich bin zufrieden.“