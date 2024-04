„Kampf gegen menschliche Natur“ Was Tomsula bei Rhein Fire schleunigst aus den Köpfen kriegen will

Am Sonntag sind es noch exakt vier Wochen, bis Rhein Fire in der European League of Football in die neue Saison startet. Fünf Wochen werden es dann gewesen sein, in denen die gesamte Mannschaft gemeinsam trainieren konnte. Ob das genug Zeit ist? Auf die Frage gab Head Coach Jim Tomsula am Donnerstag keine direkte Antwort. Es liegt eben nur teilweise in der Hand von Fire, die Vorbereitung zu planen; die Liga gibt vor, ab wann auch die Import-Spieler eingreifen dürfen.