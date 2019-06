Erste Football-Liga : „Die Verpflichtung von John Leijten kam vielleicht zu spät“

Düsseldorf Nach sieben Niederlagen aus sieben Spielen stehen die Panther mit dem Rücken zur Wand. Ein Interview mit Vorstandsmitglied Michael Wevelsiep.

Wevelsiep Besser als man annehmen könnte. Die Spieler sind immer noch mit Eifer dabei. So war die Trainingsbeteiligung auch am Fronleichnamstag sehr gut. Nur die holländischen und belgischen Akteure, in deren Heimatländern kein Feiertag war, haben gefehlt.