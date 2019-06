Unternehmen : Chinesischer Handybauer Oppo bald mit Sitz in Düsseldorf

Thomas Geisel spricht vor interessierten chinesischen Unternehmensvertretern in Shenzhen. Foto: Stadt Düsseldorf

Düsseldorf In Asien ist das Unternehmen schon sehr bekannt, in Deutschland hat kaum jemand ein Handy von Oppo. Das soll sich bald ändern: Der Smartphone-Hersteller eröffnet noch in diesem Sommer ein Büro am Graf-Adolf-Platz in Düsseldorf. Und er hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nicole Lange

Der chinesische Elektronik-Hersteller Oppo eröffnet einen Standort in Düsseldorf. Das Unternehmen hat bei einem Treffen mit Oberbürgermeister Thomas Geisel im chinesischen Shenzhen angekündigt, dass sein Unternehmen noch in diesem Sommer in der NRW-Landeshauptstadt an den Start gehen will. „Wir wollen in Kürze mit unserer Europazentrale am Graf-Adolf-Platz starten und uns von dort aus innerhalb von drei Jahren auf dem europäischen Markt etablieren", sagte Oppo-Chef Tony Chen. Die Büros werden sich nach Informationen unserer Redaktion im GAP 15 befinden.

Geisel äußerte sich erfreut über die Ankündigung: „Düsseldorf ist ein hochattraktiver Standort und bietet für Telekommunikationsunternehmen ein interessantes Umfeld mit Nähe zu Branchengrößen wie Vodafone, Telekom, Huawei und Telefonica“, sagte er: „Von diesem Standort mitten in Europa sind alle anderen Metropolen des Kontinents innerhalb kürzester Zeit zu erreichen." Er versprach den Oppo-Verantwortlichen, das Amt für Wirtschaftsförderung werde das Unternehmen bei der Ansiedlung in der Landeshauptstadt „weiterhin tatkräftig unterstützen". Wie viele Mitarbeiter ab Sommer in Düsseldorf arbeiten werden, ist noch nicht bekannt. Insgesamt soll hier aber der Europa-Hub mit 200 Mitarbeitern aufgebaut werden.