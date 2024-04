Sponsorenlauf der Schule Josef-Kleesattel-Straße Runde um Runde für den guten Zweck

Das Durchhaltevermögen der Kinder, wenn bei einem Spendenlauf in der Schule deren Stadionrunden von Verwandten gesponsert werden, wird von den Großen wohl nur beim ersten Mal unterschätzt. Vergangenes Jahr, erzählt einer der Viertklässler der Garather Grundschule an der Josef-Kleesattel-Straße, habe er für die beiden ersten Runden jeweils 20 Euro bekommen. Insgesamt habe er so 400 Euro gesammelt. Doch Mama und die Tante haben daraus ihre Lehren gezogen: In diesem Jahr gibt es „nur noch“ einen Euro pro Runde.