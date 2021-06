Eiserne Hochzeit in Mönchengladbach : Auch Liebe auf Distanz konnte sie nicht trennen

Mönchengladbach 1951 sahen sich Karin und Horst Höhnke das erste Mal in ihrer Heimat Neumünster. Es war der Anfang einer langen Liebe. Jetzt feierten sie Eiserne Hochzeit.

H orst Höhnke weiß noch genau, wann er seine spätere Ehefrau zum ersten Mal gesehen hat. „Das war im Dezember 1951 auf dem Roten-Kreuz-Ball“, sagt er. Karin Höhnke lächelt und nickt zur Bestätigung. „Ich bin mit meinem Bruder dort gewesen, und du warst mit deiner Familie da.“ Sie hatten gerade Abitur gemacht. Drei Monate waren sie zusammen, da standen die Zeichen auch schon wieder auf Abschied. Horst Höhnke hatte einen Studienplatz zum Textilingenieur in Aachen und zog von Neumünster in Schleswig-Holstein nach NRW.

Von da an sah das Paar sich nur sehr unregelmäßig in den Semesterferien, denn Karin Höhnke blieb in ihrer Heimatstadt. „Das funktionierte alles nur über Briefe. Es war keine einfache Zeit für uns“, sagt sie. „Aber wir haben es geschafft.“ Mit ihren wachen Augen schaut sie ihren Mann an, der schick gekleidet im Anzug im Sessel sitzt und lächelt.