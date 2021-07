Jordans feiern Eiserne Hochzeit : Aus Nachbarskindern wurde wurde ein glückliches Paar

Vor 65 Jahren gaben sich Else und Erwin Jordan das Ja-Wort. Foto: Ursula Wolf-Reisdorf/uwr

Grevenbroich Else und Erwin Jordan kennen sich schon seit ihrer Kinder- und Jugendzeit, die sie am Tackelgraben in Grevenbroich verbrachten. Vor 65 Jahren gaben sie sich das Ja-Wort und können nun ihre Eiserne Hochzeit feiern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ursula Wolf-Reisdorf

In der Nachbarschaft am Tackelgraben lernten sich Else und Erwin Jordan im Jahr 1954 kennen. Was ganz zaghaft und mit Sympathie begann, wurde am 21. Juli 1956 vor dem Standesbeamten in Grevenbroich besiegelt. Den kirchlichen Segen erhielt das Paar am selben Tag in der kleinen evangelischen Kirche gegenüber der Villa Erckens. Am Mittwoch wird das Fest der Eisernen Hochzeit gefeiert.

Erwin Jordan (85) wurde in Ostpreußen geboren. 1942 flüchtete er mit seiner Mutter und einem Bruder in den Westen. Die erste Station war in Brunsbüttel in Schleswig Holstein. Dann zog er nach Grevenbroich, wo sein Bruder am Tackelgraben mit seiner Familie eine Wohnung hatte. Arbeit fand er zunächst beim Bauunternehmen Pick und später als Elektromonteur bei Kunnig, wo er 30 Jahre blieb.

Elke Jordan (83) wurde in Danzig geboren und floh mit den Eltern über Flensburg nach Grevenbroich. Auch sie fand am Tackelgraben eine Wohnung und besuchte wie ihr späterer Mann die Volksschule. „Wir wohnten gegenüber und haben uns mit anderen abends auf der Straße zum Spielen und Quatschen getroffen“, erinnert sich der Jubilar. Aus Sympathie wurde Freundschaft, beide unterhielten sich abends vor ihrer Haustür. „Sie war 16, ich war 18 – und zwei Jahre später haben wir geheiratet“, erzählt der Grevenbroicher. Zu dieser Zeit arbeitete Else Jordan im Haushalt der Familie von Dr. Baumeister. Nach der Geburt der ersten Tochter half ihre Mutter aus und passte auf das Kind auf.