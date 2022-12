Deutsche Bahn baut Gleise um Drei Wochen lang erhebliche Störungen für Bahnfahrende in Düsseldorf

Bahnreisende im Nahverkehr müssen Anfang des nächsten Jahres enorme Einschränkungen in Kauf nehmen. Die Deutsche Bahn (DB) hat am Dienstag mitgeteilt, dass zwischen Hauptbahnhof sowie Bahnhof Derendorf Gleise mit einer Länge von insgesamt acht Kilometern erneuert werden. So fahren einige Regionalexpress- sowie S-Bahn-Linien nicht wie gewohnt. Die Bauarbeiten sollen am Freitag, 6. Januar, 21 Uhr, beginnen und genau drei Wochen dauern. Laut Bahn müssen mehr als 7000 Tonnen Schotter und rund 10.800 Schwellen ausgetauscht werden. Die Investitionssumme soll bei acht Millionen Euro liegen.