Bahnverkehr in NRW Rund 15 Prozent der regionalen Bahnen unpünktlich

Etwa jede siebte Regionalbahn in Nordrhein-Westfalen ist im vergangenen Jahr unpünktlich gewesen. Im Vergleich zu 2020 verringerte sich die landesweit ermittelte „Pünktlichkeitsquote“ von 86,8 auf 84,2 Prozent. Das geht aus einer Antwort von NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) auf eine Anfrage aus der AfD-Landtagsfraktion hervor. Bei den Messungen gelte ein Zug ab einer Verspätung von über 3.59 Minuten als unpünktlich, heißt es in der Antwort, die der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf vorliegt.