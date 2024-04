Hochhaus nahe an Düsseldorfer Schnellstraße Lärm ist die größte Sorge am Belsenpark

Kostenpflichtiger Inhalt Es ist nicht so, dass die Stadt wenig Erfahrung hat mit der Schaffung von Wohnraum in belasteten Gebieten. Ein Beispiel sind die Win-Win-Türme im Hafen, um die wegen der nahen Hafenbetriebe lange gerungen wurde. An der Worringer Straße sind gerade große Wohnblöcke nahe der Zuggleise entstanden. Dort gibt es Lärmschutz am Gebäude, zu den Gleisen hin liegen in den Häusern Nutzungen wie Bad oder Küche.