Restaurant „Da Lumare“ in Düsseldorf „Das Familiengeschäft liegt uns im Blut“

Umzug innerhalb des Viertels: Das hat Familie Lumare, allen voran Francesco Lumare, dieses Jahr gemeistert. Nach 17 Jahren, in denen die Familie die Gastronomie des ansässigen Tennisclubs betrieb, gab es nun den Umzug. Nun also der Neustart. Wobei, das „Da Lumare“ ist weiterhin ein klassisches Familienrestaurant. Mama und Papa Lumare stehen ihrem Sohn tatkräftig zur Seite. Und auch die restliche Familie packt hin und wieder mit an.